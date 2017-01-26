В оккупированном Крыму задержали адвоката журналиста Семены В офисе адвокатов Курбединова и Семедляева проводят обыски.

Эмиль Курбединов Фото: "15 минут"

В оккупированном Бахчисарае сотрудники российского ФСБ задержали Эмиля Курбединова - адвоката нескольких фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", а также журналиста Николая Семены.

Об этом сообщает глава ЦИК Курултая Заир Смедляев в Фейсбуке.

"Преступное давление на адвокатов усиливается. В офисе адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева проводится обыск. Эмиля задержали в Бахчисарае", - написал он.

Сам Курбединов опубликовал видео, где сотрудники ФСБ подходят к машине, на которой адвокат вместе со своим коллегой ехали к дому Сейрана Салиева, где в данный момент проходит обыск.

"Только что мы были задержаны сотрудниками ДПС (дорожно-патрульной службы - ред.). Мы следовали на обыск в дом Салиева", - сообщил Курбединов.

Напомним, ранее в Симферополе был задержан и направлен на допрос Николай Полозов - адвокат Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Его несколько часов продержали в здании ФСБ, а затем отпустили. Сам Полозов оценил свое задержание, как похищение.