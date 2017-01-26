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Гражданка Польши погибла в ДТП под Львовом

На автодороге "Львов - Краковец" легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Гражданка Польши погибла в ДТП под Львовом

Гражданка Польши погибла в результате столкновения грузового и легкового автомобилей во Львовской области.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

В среду, 25 января, около 15:05 на автодороге "Львов - Краковец" возле села Тернавица Яворовского района водитель грузового автомобиля Volvo с прицепом выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Scenic.

В результате аварии погибла пассажирка Renault, 53-летняя гражданка Польши. Также в ДТП пострадала 29-летняя жительница Ивано-Франковской области, которая была госпитализирована.

Напомним, в октябре 2016 года 12 украинцев пострадали в результате ДТП в Польше.

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Тэги: Польша, ДТП, Львовская область

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