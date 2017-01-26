Двое жителей Новой Каховки получили тюремные сроки за сепаратизм
Сепаратисты распространяли на территории области газеты и листовки "Новороссия".
Суд Новой Каховки Херсонской области приговорил двух местных жителей к 6 и 6,5 годам лишения свободы за сепаратизм.
Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.
"В
ынесен обвинительный приговор в отношении двух жителей г. Новая Каховка, которые обвинялись по ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины в том, что они в июне 2014 года, преследуя цель дестабилизации социально-политической ситуации в регионе, распространяли среди жителей города печатные издания «Новороссия» с призывами к насильственному захвату государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, в июле 2014 года сотрудники Службы безопасности задержали в Херсонской области
группу боевиков, причастных к сепаратистской и террористической деятельности на Донбассе.
В ходе обысков у одного из задержанных изъяли пистолет, переделанный под боевой, со стальными шарами. У другого задержанного по месту его работы правоохранители изъяли газеты "Новороссия", сепаратистские листовки, а также четыре самодельных взрывных устройства.