Двое жителей Новой Каховки получили тюремные сроки за сепаратизм Сепаратисты распространяли на территории области газеты и листовки "Новороссия".

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Суд Новой Каховки Херсонской области приговорил двух местных жителей к 6 и 6,5 годам лишения свободы за сепаратизм.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

"В

ынесен обвинительный приговор в отношении двух жителей г. Новая Каховка, которые обвинялись по ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины в том, что они в июне 2014 года, преследуя цель дестабилизации социально-политической ситуации в регионе, распространяли среди жителей города печатные издания «Новороссия» с призывами к насильственному захвату государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле 2014 года сотрудники Службы безопасности задержали в Херсонской области

группу боевиков, причастных к сепаратистской и террористической деятельности на Донбассе.

В ходе обысков у одного из задержанных изъяли пистолет, переделанный под боевой, со стальными шарами. У другого задержанного по месту его работы правоохранители изъяли газеты "Новороссия", сепаратистские листовки, а также четыре самодельных взрывных устройства.