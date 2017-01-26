В Одессе при попытке задержания застрелился подозреваемый, - полиция Мужчина ранил прохожего на рынке "Киевский".

Мужчина, который устроил стрельбу возле рынка "Киевский" в Одессе, застрелился при попытке задержания.

Об этом сообщила спикер областного управления Нацполиции Елена Войтенко, передает телеканал "112 Украина".

"На поиски подозреваемого был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции. Искали его, было его изображение. Нашли его уже в другом районе города - в Суворовском. Было сделано все, чтоб никто из окружающих не пострадал. Он был со всех сторон окружен полицейскими. Но когда он понял, что сбежать ему не удастся, причинить вред тоже никому не удастся, прохожих рядом не было. Он застрелился на месте. Устанавливается его личность", - сообщила Войтенко.

Напомним, 25 января возле одесского рынка "Киевский" мужчина ранил прохожего из травматического пистолета и скрылся на мопеде. В городе был объявлен оперативный план "Сирена".

Ранее, 16 января, в одесском развлекательном центре подстрелили двух мужчин.