Штаб АТО насчитал 48 обстрелов за сутки Один боец ранен, двое травмированы.

Фото: пресс-служба президента

За минувшие сутки боевики 48 раз обстреляли позиции военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе на всех направлениях. В результате один военнослужащий ранен и двое травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов террористы вели огонь по Красногоровке, Марьинке, Желтому, Березовому, Водяному и Широкино. Используя реактивные системы Град- "П" обстреляли населенный пункт Красногоровка. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Марьинку, Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое. По Новотроицкому и Марьинке также огонь вел снайпер, а по Широкино - БМП противника.

На Луганском направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов боевики обстреляли Троицкое и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Орехово, Желтое и Новозвановку.

На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов стреляли по Авдеевке, Зайцево и Троицкому. Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее суд Европейского Союза признал поставки российского оружия на Донбасс.