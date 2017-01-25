Главный раввин Украины попросил забрать Орден Свободы у автора книги "Козни близнецов - сионизма и коммунизма" Василия Квасновского Порошенко нагрдил по случаю Дня Соборности.

Моше-Реувен Асман

Главный раввин Украины и Киева Моше-Реувен Асман обратился к Президенту Петру Порошенко в связи с награждением Василия Квасновского орденом Свободы.

Моше-Реувен Асман убежден, что такие действия Президента ведут к разжиганию международного скандала, говорится в документе, фотокопия которого опубликована на сайте еврейской общины Киева.

"Я искренне уверен, что награждение такого человека одним из самых высоких и престижных орденов - это позор для Украины. Это международный скандал, который бросает на Украину черную тень антисемитизма и ксенофобии. Это оскорбление многих достойных людей, которые ранее становились кавалерами ордена Свободы", - отметил он.

Асман пояснил, что Квасновский является патологическим антисемитом, книги которого пропитаны ненавистью к евреям.

"Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, 27 января, еврейская общественность Украины и других стран мира была шокирована новостью относительно того, что согласно вашему указу орденом Свободы награжден Василий Квасновский – патологический антисемит, книги которого пропитаны ненавистью к евреям. В своих книгах Квасновский обвиняет евреев в ужасных преступлениях против украинского народа, включая Голодомор, репрессии сталинского режима, уничтожение украинской культуры и захват власти в современной Украине. В качестве "подлинного" документа он цитирует старую фальшивку времен царизма - так называемые "Протоколы Сионских мудрецов", которые в 1930-40 годах использовала нацистская пропаганда для обоснования геноцида евреев", - подчеркнул он.

Асман призвал Президента ради сохранения международного и межрелигиозного мира в стране пересмотреть указ о награждении Квасновского

Василий Квасновский был представлен к награде орденом Свободы президентским указом №10/2017 по случаю Дня Соборности Украины. Тем же указом Порошенко наградил орденом Свободы главу Меджлиса крымскотатарского народа, нардепа Рефата Чубарова.

Василий Квасновский родился в 1940 г. во Львовской области. Инженер по образованию. Работал в сельском хозяйстве Тернопольськой области. Был главой Подволочиской РГА, советником главы Тернопольской ОГА. В 1990-1993 гг. возглавлял Тернопольскую краевую организацию Народного Руха Украины. Автор девяти книг, в частности "Ренегаты Украины" (2001), "Кремлевские мойры" (2003), "Козни близнецов - сионизма и коммунизма" (2013).