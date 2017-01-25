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Боевики обстреляли Красногоровку из "Градов"

Обстрел продолжался 40 минут.

Боевики обстреляли Красногоровку из "Градов"
Фото: facebook.com/ato.news

Боевики в среду, 25 января, обстреляли Красногоровку Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Град-П".

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Около 15 часов украинский населенный пункт Красногоровка был обстрелян с применением реактивных установок Град "П". По мирным жителям Украины было выпущено по меньшей мере четыре ракеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел продолжался 40 минут. Жертв среди мирного населения нет.

Ранее сообщалось, что с начала суток в зоне АТО на Донбассе зафиксирован 21 обстрел позиций украинских военных со стороны боевиков. Ранен один боец АТО.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины

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