Боевики обстреляли Красногоровку из "Градов" Обстрел продолжался 40 минут.

Фото: facebook.com/ato.news

Боевики в среду, 25 января, обстреляли Красногоровку Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Град-П".

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Около 15 часов украинский населенный пункт Красногоровка был обстрелян с применением реактивных установок Град "П". По мирным жителям Украины было выпущено по меньшей мере четыре ракеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел продолжался 40 минут. Жертв среди мирного населения нет.

Ранее сообщалось, что с начала суток в зоне АТО на Донбассе зафиксирован 21 обстрел позиций украинских военных со стороны боевиков. Ранен один боец АТО.