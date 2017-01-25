Представители Красного Креста впервые посетили пленных в оккупированном Донецке Бойцам передали письма от их близких.

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Представители Международного Комитета Красного Креста посетили место, где боевики "ДНР" удерживают украинских военнослужащих, попавших в плен.

Об этом сообщила представитель МККК Санела Байрамбашич, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас сегодня состоялся первый доступ к месту содержания под стражей украинских военнослужащих в Донецке. Мы считаем это очень важным", - рассказала она.

Байрамбашич сообщила, что бойцам передали письма от их близких. Она также подчеркнула, что в организации надеются, что такой доступ снова будет предоставлен, и МККК сможет "осуществить визит согласно своим процедурам, которые включают, в том числе частные беседы с удерживаемыми".

Вместе с тем, Байрамбашич отметила, что не может говорить об условиях содержания украинских военнослужащих.

Напомним, в 2016 году из плена боевиков удалось освободить лишь 16 человек.