С начала суток на Донбассе ранен один боец АТО Боевики 21 раз обстреляли позиции украинских военных.

Фото: Макс Левін

С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксирован 21 обстрел позиций украинских военных со стороны боевиков. В результате один боец получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии, 120-миллиметровых минометов террористы вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино и Новотроицкое. По Новотроицкому и Марьинке также огонь вел снайпер, а по Широкино - БМП противника.

На Луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Ореховому и Новозвановке.

На Донецком направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов били по Авдеевке и Троицкому. Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, днем, около 15:00, террористы из реактивных системы залпового огня обстреляли населенный пункт Красногоровка.

"Четыре снаряда попали непосредственно по городу и один неподалеку", - сообщили в штабе.

Напомним, за минувшие сутки штаб насчитал 55 обстрелов со стороны боевиков.