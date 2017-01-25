На рынке в Одессе неизвестный на мопеде подстрелил прохожего В городе объявлен оперативный план "Сирена".

Фото: glavpost.com.ua

В Одессе возле рынка "Киевский" мужчина на мопеде выстрелил в прохожего, который сделал ему замечание.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"Неизвестный на мопеде намеревался заехать на территорию рынка «Киевский», за что получил замечание от прохожего. Злоумышленник в ответ выстрелил в его сторону из травматического оружия и поехал в сторону улицы Глушко", - говорится в сообщении.Потерпевшего доставили в больницу с ранением в шею.

На месте работает следственно-оперативная группа. В городе объявлен оперативный план "Сирена".

Напомним, 16 января в одесском развлекательном центре подстрелили двух мужчин.