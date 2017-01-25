Полиция задержала четырех человек, вербовавших украинцев в наркоторговлю в Бразилию Установлены восемь потерпевших, четверым удалось вернуться в Украину.

Фото: mvs.gov.ua

В Киевской области полицейские задержали четырех человек, которые вербовали местных жителей для переправки наркотиков в Бразилию.

Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как рассказал прокурор области Дмитрий Чибисов, в 2015-2016 годах подозреваемые вербовали и перемещали граждан Украины в Бразилию для вовлечения их в преступную деятельность, связанную с наркоторговлей.

Злоумышленники обещали доверчивым гражданам законную и высокооплачиваемую работу за рубежом в сфере туризма, а также предлагали заниматься перевозкой драгоценных камней. Подыскав желающего подзаработать, они оплачивали ему билет и давали денежные средства на проживание в гостинице. Впоследствии гражданин получал смс-сообщение от «работодателя» с заданием, к примеру, перевезти сумку с драгоценностями из Сан-Паулу в Таиланд.

Во время прохождения регистрации и проверки багажа украинцев задерживали. Так, у восьми граждан Украины, которые согласились на предложенную "работу", во время проверки багажа было изъято более 25 кг кокаина.

"Установлены восемь потерпевших, четверым удалось вернуться в Украину. При этом один из пострадавших осужден в Таиланде", - отметил прокурор.

Пресс-секретарь МВС Артем Шевченко сообщил в фейсбуке, что один из организаторов вербовки арестован без права залога, трое другим могут освободиться за 200 тыс. гривен. Он подчеркнул, что это намного меньше, чем они зарабатывали на торговле людьми.

Напомним, в декабре 2016 года полиция раскрыла схему вербовки граждан Украины на работу наркокурьерами в России.