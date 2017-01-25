10 медиков были осуждены за ненадлежащее исполнение обязанностей в 2015 и первом полугодии 2016 Еще 6 нарушили право на бесплатную медпомощь и 29 осуждены за взятку

Фото: hronika.info

В 2015 году вступило в силу 5 приговоров, вынесенных по ст.140 УК Украины «Ненадлежащее исполнение обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками». За первое полугодие 2016 года по этой же статье вступило в силу 5 приговоров.

Такие данные предоставила Государственная судебная администрация Украины в ответ на информационный запрос Всеукраинской общественной организации «Фонд медицинского права и биоэтики Украины».

Фото: Facebook Iryna Senyuta Фото: Facebook Iryna Senyuta

Еще 5 человек осуждены за нарушение права на бесплатную медицинскую помощь (за первое полугодие 2016 года осужден 1 человек). Больше всего в 2015 году было осуждено по ст. 354 «Получение незаконного вознаграждения работником государственного предприятия, учреждения или организации» - 17 человек. За первое полугодие 2016 года таких было еще 12.

Вместе с этим, ни один человек в 2015 году не был осужден по ст.131 «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее заражение лица вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезни», ст.132 «Разглашение сведений о проведении медицинского освидетельствования лица на выявление заражения ВИЧ либо иной неизлечимой инфекционной болезни», ст.134 «Незаконное производство аборта», ст.138 «Незаконная лечебная деятельность», ст. 139 «Неоказание помощи медицинским работником», ст.141 «Нарушение прав пациента», ст.142 «Незаконное проведение опытов над человеком», ст. 143 «Нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека», ст. 145 «Незаконное разглашение врачебной тайны», ст.152 «Незаконное помещение в психиатрическое учреждение».

«В случае совершения нескольких преступлений учет ведется по статье Уголовного кодекса, санкции которой предусматривают более строгое наказание. Потому определенное количество преступлений, которые отображены в обращении, может быть не отображено в отчетности судов», - говорится в сообщении.