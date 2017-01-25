НАТО признало бригаду "ЛитПолУкрбриг" боеспособной Бригада приняла участие в сертификационном обучении.

Фото: mil.gov.ua

НАТО признало совместную литовско-польско-украинскую бригаду ("ЛитПолУкрбриг") боеспособной. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Отмечается, что бригада приняла участие в сертификационном обучении, по итогам которого подтвердила приобретение полных оперативных возможностей.

"Во время многонационального командно-штабного учения Common Challenge-16 было проверено состояние боеготовности бригады по системе оценки НАТО. Управление части приняло командование польским, украинским и литовским батальонами и, в соответствии с учебным сценарием, выполнило операцию по стабилизации", - сообщил начальник штаба подполковник ВС Литвы Элигиюс Сенулис.

Сертификационная группа предложила некоторые изменения в организационно-штатной структуре командования бригады. По истечению установленного срока эти требования были удовлетворены, а приобретение полных операционных возможностей было подтверждено Сертификационным письмом, подписанным руководителями трех оборонных ведомств.

"Мы получили навыки и умения в системе планирования, организации и выполнения задач... В результате было подписано Сертификационное письмо, подтверждающее готовность бригады выполнять миссии по поддержанию мира в соответствии со стандартами НАТО", - отметил замкомандира бригады Владимир Юданов.

Напомним, в январе 2016 года в Польше открыли штаб военного подразделения "ЛитПолУкрбриг". Ожидается, что бригада выйдет на оперативную готовность в 2017 году.