В Харькове погиб промышленный альпинист, который убирал снег с крыши Один из рабочих, прорвав тентовое кровельное покрытие, сорвался с высоты.

Фото: atn.ua/

В Харькове погиб промышленный альпинист, который занимался очисткой снега с крыши торгового центра "Барабашово".

Об этом сообщает местный сайт АТН.

Как рассказали в полиции, у одного из контейнеров порвалось тентовое покрытие и мужчина, которые в этом момент работал на крыше, упал с высоты. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса (грубое нарушение законодательства о труде).

В пресс-службе ТЦ уточнили, что несчастный случай произошел 24 января после окончания рабочего дня. Альпинисты оценивали объем работ по очистке кровельных покрытий, запланированных на следующий день.

"Альпинисты приняли решение обследовать кровельное покрытие 24 января, предварительно не согласовав это с администрацией торгового центра. Один из рабочих, прорвав тентовое кровельное покрытие, сорвался", - говорится в сообщении.

Работа торговых объектов непосредственно в опасной зоне приостановлена. В целом торговый центр работает в штатном режиме. Администрация ТЦ обещает оказать материальную помощь семье погибшего.

Напомним, 16 января в Киеве упавшая с крыши глыба льда разбила два автомобиля.