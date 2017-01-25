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Под Киевом осквернили мемориал жертвам НКВД

Вандалы оставили на памятнике следы похожи на те, что в Гуте Пеняцкой.

Под Киевом осквернили мемориал жертвам НКВД
Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

В поселке Быковня под Киевом неизвестные осквернили мемориалы жертвам НКВД.

Об этом сообщил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в Фейсбуке.

"Под Киевом, в Быковне, осквернен украинский и польский мемориалы жертвам НКВД. Вандалы, которые скорее всего сделали это ночью, оставили следы похожи на те, что в Гуте Пеняцкой", - написал он.

В Быковнянском лесу находится самое большое в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий. Здесь находился объект специального назначения НКВД, где в конце 1930-1940-х годах происходили массовые захоронения расстрелянных. В 1994 году здесь был основан мемориальный комплекс, который сейчас является национальным историко-мемориальным заповедником.

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Напомним, 10 января в селе Гута Пеняцкая под Львовом неизвестные пытались взорвать памятник убитым полякам.  Вятрович назвал инцидент "провокацией, направленной на обострение польско-украинских отношений, выгодной третьей стороне".

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Тэги: Киев, вандализм, НКВД

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