Рейсовый микроавтобус перевернулся возле Шумска, пострадали 12 человек Один пассажир попал в реанимацию.

В среду днем неподалеку от города Шумска (Тернопольская область) перевернулся рейсовый микроавтобус Mercedes Sprinter, который ехал в Тернополь.

Как сообщает пресс-служба полиции, в восьми километрах от Шумска микроавтобус занесло на гололеде, водитель пытался выровнять транспортное средство, но сделать это ему не удалось - микроавтобус перевернулась на обочине.

Внутри находилось более 20 пассажиров, двенадцать из них получили травмы, переломы и обратились за помощью к врачам. Один человек попал в реанимацию.

Правоохранители работают на месте ДТП, чтобы установить окончательную причину аварии.

Напомним, что на прошедших выходных в Ивано-Франковской области в ДТП попал рейсовый автобус "Ивано-Франковск - Луцк", восемь человек были госпитализированы.