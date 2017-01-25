Российский суд продлил арест украинского журналиста Сущенко до 30 апреля В МИД назвали такое решение "свидетельством политической ангажированности российской судебной системы".

Роман Сущенко Фото: ukrinform.ua

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест журналиста "Укринформа" Романа Сущенко до 30 апреля.

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в своем микроблоге Twitter.

"Суд закончился. Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей еще на три месяца, до 30 апреля 2017 года", - написал он.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали такое решение "свидетельством политической ангажированности российской судебной системы".

"Упорный отказ в изменении меры пресечения еще раз свидетельствует о политической ангажированности российской судебной системы", - написала спикер МИДа Марьяна Беца в своем Twitter.

Она также добавила, что МИД требует от России прекратить "правовой беспредел" и освободить безосновательно задержанного Сущенко.

Напомним, Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, куда прибыл с частной поездкой, и обвинен в шпионаже. В Киеве назвали задержание журналиста провокацией, а обвинения в шпионаже надуманными.

24 января ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию освободить Сущенко.