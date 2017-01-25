Завтра в Киеве до -11 градусов Температура воздуха ночью -12...-14 градусов.

Фото: Макс Требухов

26 января в Киеве ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14 градусов, днем -9...-11 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-17 градусов, днем -6...-11 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -15...-20 градусов, днем -7...-12 градусов.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью -12...-14 градусов, днем -4...-6 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -14...-16 градусов, днем -5...-7 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -15...-17 градусов, днем -2...-4 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, ночью в Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -12...-17 градусов, в Сумской и Черниговской областях до -20 градусов, днем -8...-15 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, только в Днепропетровской области ночью местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, ночью в Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -11...-16 градусов, днем -9...-14 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15 градусов, днем -7...-12 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, ночью в Николаевской и Одесской областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днем -4...-9 градусов.

В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем -2...-7 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью -1...-3 градуса, днем -1...+1 градус.