На украинско-венгерской границе начал работу контактный пункт "Захонь" Пункт пропуска работал в тестовом режиме с начала года.

Фото: dpsu.gov.ua

Сегодня, 25 января, начал работу контактный пункт "Захонь" на границе с Венгрией.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Приятно вместе дать старт работе общего контактного пункта. Это еще один важный шаг в реализации договоренностей президента Украины и президентов стран «Вышеградской четверки»", - заявил во время церемонии открытия глава ГПСУ Виктор Назаренко.

В свою очередь, замначальника полиции, главный директор охраны правопорядка Венгрии Жолт Халмос, отметил, что "открытый общий контактный пункт способствует и ускоряет работу органов, которые борются с преступностью, и обеспечивает взаимодействие и сотрудничество правоохранительных органов двух стран в течение 24 часов".

Назаренко и Халмос торжественно перерезали ленту, дав таким образом старт работе контактного пункта, и осмотрели служебные помещения для работы персонала.

Фото: http://dpsu.gov.ua

"Контактные пункты - это действенный элемент современной коммуникации в сфере пограничной безопасности. А главное они помогают нам безотлагательно решать вопросы людей, которые законно пересекают границу", - подчеркнул Назаренко.

Протяженность украинско-венгерского участка границы составляет почти 140 км и проходит он в пределах Закарпатской области. При этом погранконтроль осуществляется на семи пунктах пропуска. Всего в 2016 году на них было оформлено 8,47 млн человек и 2,42 млн транспортных средств, что на 19% и 21% больше, по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, в ноябре 2016 года Венгрия выделила Украине 50 млн евро на развитие пограничной инфраструктуры.

С 1 января 2017 года контактный пункт "Захонь" начал работу в тестовом режиме на венгерской стороне границы с Украиной.