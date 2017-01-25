В Харковской области у экс-чиновника нашли оружие и российскую форму Задержан Алексей Руднев из Новой Водолаги.

Правоохранители обнаружили у советника председателя одного из районных советов Харьковской области арсенал боеприпасов и российскую военную форму.

Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua

Об этом сообщается на сайте СБУ.

В ходе обыска в доме мужчины изъяли шесть гранат Ф-1 и РГД-5, запалы к ним, магазин и более шестисот патронов к автомату Калашникова и нарезной мелкокалиберной винтовки, четыре электродетонатора, дымовую шашку.

Оперативники СБ Украины также обнаружили у чиновника свыше 23 тысяч долларов, бронежилет и военную форму российского образца с шевронами Вооруженных Сил РФ.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием).

Харьковское издание Newsroom пишет, что задержанным оказался 60-летний Алексей Руднев. В 2016 году он занимал должность первого заместителя председателя Нововодолажской райадминистрации.