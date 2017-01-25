В Харковской области у экс-чиновника нашли оружие и российскую форму
Задержан Алексей Руднев из Новой Водолаги.
Правоохранители обнаружили у советника председателя одного из районных советов Харьковской области арсенал боеприпасов и российскую военную форму.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
В ходе обыска в доме мужчины изъяли шесть гранат Ф-1 и РГД-5, запалы к ним, магазин и более шестисот патронов к автомату Калашникова и нарезной мелкокалиберной винтовки, четыре электродетонатора, дымовую шашку.
Оперативники СБ Украины также обнаружили у чиновника свыше 23 тысяч долларов, бронежилет и военную форму российского образца с шевронами Вооруженных Сил РФ.
Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием).
Харьковское издание Newsroom пишет, что задержанным оказался 60-летний Алексей Руднев. В 2016 году он занимал должность первого заместителя председателя Нововодолажской райадминистрации.