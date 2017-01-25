Захотевшим учиться пожизненно осужденным дадут ноутбуки Компьютер не будет подключен к Интернету.

Министерство юстиции решило выдавать пожизненно осужденным ноутбуки для дистанционного обучения в вузах.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель директора департамента организационного обеспечения деятельности Уголовно-исполнительной службы Андрей Нечипельский.

По его словам, ноутбук без выхода Интернет будут выдавать, если пожизненно заключенный вступил в вуз на дистанционную форму обучения.

Нечипельский также отметил, что в местах заключения есть специально оборудованные помещения, где заключенные могут пользоваться Интернетом.

Напомним, в сентябре Верховная Рада приняла закон, который определяет правила пользования Интернетом в тюрьмах.