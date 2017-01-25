ГПУ поймала беркутовца, разыскиваемого за избиение автомайдановцев
Речь идет о событиях на улицах Щорса и Грушевского в ночь на 23 января.
Генпрокуратура 24 января задержала бывшего сотрудника киевского "Беркута", который длительное время находился в розыске в связи с участием в избиении 18 активистов "Автомайдана" в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улицах Щорса и Грушевского.
Об этом сообщается на сайте ГПУ.
Кроме того, задержанному инкриминируется дача ложных показаний против активистов, на основании которых они были задержаны содержались под стражей.
В суд внесено ходатайство о применении к бывшему беркутовцу меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в декабре Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт относительно 17 бывших инспекторов ГАИ, которым инкриминируется составление заведомо неправдивых документов относительно участников движения "Автомайдан".