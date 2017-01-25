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В Киеве спасли 22 рыбаков с отколовшейся льдины (обновлено)
ГосЧС провела спасательную операцию.
На реке Днепр в районе киевского острова Великий откололась от берега льдина, на которой находились 22 рыбака.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о происшествии поступило в Службу спасения "101" в 9:19 среды.
Рыбаков отнесло на 40-50 метров от берега.
К месту вызова направили водолазно-спасательное отделение ГосЧС и ближайшие пожарно-спасательные подразделения.
Спасательная операция была завершена в 10:22. Рыбаков спасли, от медицинской помощи они отказались.