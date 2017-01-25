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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве спасли 22 рыбаков с отколовшейся льдины (обновлено)

ГосЧС провела спасательную операцию.

Фото: dsns.gov.ua

На реке Днепр в районе киевского острова Великий откололась от берега льдина, на которой находились 22 рыбака.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о происшествии поступило в Службу спасения "101" в 9:19 среды.

Рыбаков отнесло на 40-50 метров от берега.

Фото: dsns.gov.ua

К месту вызова направили водолазно-спасательное отделение ГосЧС и ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

Спасательная операция была завершена в 10:22. Рыбаков спасли, от медицинской помощи они отказались.

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Тэги: Киев, Днепр (река), ГосЧС

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