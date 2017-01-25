В Киеве 30 рыбаков унесло в Днепр на отколовшейся льдине Проводится спасательная операция.

На реке Днепр в районе киевского острова Великий откололась от берега льдина, на которой находятся около 30 рыбаков.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение от рыбаков поступило в Службу спасения "101" в 9:19 среды.

К месту вызова направлены водолазно-спасательное отделение ГосЧС и ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Сейчас на месте работают два отделения водолазной службы и два отделения пожарно-спасательных подразделений.