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В Киеве 30 рыбаков унесло в Днепр на отколовшейся льдине
Проводится спасательная операция.
На реке Днепр в районе киевского острова Великий откололась от берега льдина, на которой находятся около 30 рыбаков.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение от рыбаков поступило в Службу спасения "101" в 9:19 среды.
К месту вызова направлены водолазно-спасательное отделение ГосЧС и ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Сейчас на месте работают два отделения водолазной службы и два отделения пожарно-спасательных подразделений.