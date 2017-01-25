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Штаб АТО насчитал 55 обстрелов во вторник

Один военный получил ранение.

Штаб АТО насчитал 55 обстрелов во вторник
Фото: Макс Левін

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 55 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Один военный был ранен.

На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Талаковку, Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку, Павлополь. По Широкиному, Гнутовому и Лебединскому неоднократно вели огонь снайперы, сообщает штаб АТО.

На Луганском направлении из 122-миллиметровой артиллерии и 120 миллиметровых минометов боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое, из 82 миллиметровых минометов - Богуславское. По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении из 120 миллиметровых минометов обстреляли Невельское, из 82-миллиметровых минометов - Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское, Зайцевое, Каменку и Авдеевку.

Напомним, в понедельник боевики 51 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате двое бойцов АТО получили ранения.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины

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