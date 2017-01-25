Сбежавшую из львовской психбольницы гражданку РФ арестовали на время следствия В СИЗО Яковлева проведет как минимум два месяца и пройдет экспертизу на вменяемость.

Фото: Варта-1

Уроженку России Елену Яковлеву, которая сбежала из львовской психбольницы и на днях была задержана в одном из хостелов Киева, арестовали на время следствия, сообщает ТСН.

Как минимум два месяца она проведет в следственном изоляторе, куда подозреваемую поместили для прохождения экспертизы на вменяемость.

Когда по вызову дежурной хостела, увидевшей, что проживающая у них женщина находится в розыске, приехала полиция, беглянка не сопротивлялась. Но когда ее привезли обратно во Львов, проявила свой характер и напала на полицейского.

"Она схватила подручное средство, палку от стульчика, и ударила его по голове. Кроме того, расцарапала его. Хорошо, что легкие телесные обнаружены", - рассказал начальник Лычаковского отдела полиции Львова Тарас Ханик.

Против Яковлевой открыты уголовные производства по ч.1, ч.2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, - наказывается лишением свободы на срок до четырех лет) и ч.2 ст. 345 УК Украины (угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа - наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на тот же срок).

Напомним, в июне 2016 года женщина приехала во Львов и родила ребенка, которого она оставила в роддоме. Медработники передали ребенка в детский дом. В сентябре 2016 года Яковлева пришла в ЗАГС и потребовала свидетельство о рождении ребенка. Документ ей не выдали. После этого она разбила окна в здании и облила кислотой одну из сотрудниц ЗАГСа. На россиянку завели дело по статье "хулиганство".

В декабре Яковлева разбила окно в Шевченковском отделе полиции, после чего ее задержали. Согласно постановлению Лычаковского суда от 21 декабря 2016 года, женщину направили в психиатрическую больницу для прохождения судебно-психологической экспертизы. 18 января она оттуда сбежала.