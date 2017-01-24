На КПВВ "Станица Луганская" боевики заставляют выбрасывать продукты, - ГПС На блокпосту окупантов висит объявление, что из Сватово и Старобельска ничего провозить нельзя.

"Сталінград" на в'їзді в Станицю-Луганську Фото: Олександр Ганущин

Боевики на неподконтрольной территории в районе КПВВ "Станица Луганская" заставляют людей выбрасывать молочную и мясную продукцию.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает Громадське радіо.

"На протяжении последних дний мы на Станице Луганской наблюдаем нередкие случаи, когда граждан Украины российские наемники заставляют выбрасывать продукты - молочную и мясную продукцию. Сейчас можно наблюдать картину, когда под разрушенным мостом валяется очень много именно продуктов питания", - заявил он.

Точной причины в Госпогранслужбе пока не знают.

"Есть информация, что это связано с ограничениями, которые якобы ввело "руководство" этих районов. Почему так происходит - возможно потому, что сеть супермаркетов на тех территориях так называемый "Народный", принадлежит, насколько известно, жене Игоря Плотницкого. Может быть, потому, что выручка падает, заставляют людей избавляться продуктов. Но это одна из версий, тем не менее такая ситуация действительно имеет место", - рассказал Слободян.

Об этой ситуации также сообщает журналистка Ирина Коваль.

"Над мостом между Станицей Луганской и Луганском стоит плач и стон, потому "апалченцы" выбрасывают продукцию животноводства из сумок тех, кто хочет попасть в Луганск. И если сначала это было мясо и сало, то теперь яйца, масло и колбасы. Одна женщина отдала курицу тем, кто шел из Луганска в Украине: "Не могу я выбросить рука не поднимается. Поминайте моих родителей!", - написала она в фесбуке.

Журналистка добавила, что на блокпосту окупантов висит соответствующее объявление, что из неблагонадежных районов ничего провозить нельзя.

"Неблагонадежных это Сватово и Старобельск.

Один из "асвабидителей" сказал девушке, что "от мяса свиньи, что вирус африканской чумы, человек может умереть за час", - написала Коваль.