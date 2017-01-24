СБУ задержала 19 вагонов с металлоломом из "ДНР" Вырученные с продажи лома деньги пошли бы на финансирование боевиков.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала на железнодорожном пункте пропуска Константиновка 19 вагонов с металлоломом, который завезли из "ДНР".

Как сообщается на сайте спецслужбы, это была первая попытка террористов вывезти лом черных металлов.

"Правоохранители установили, что главари т.н. "ДНР" для финансирования незаконных вооруженных формирований планировали наладить нелегальный вывоз металлолома с псевдореспублики. Через подконтрольные коммерческие структуры, которые имеют разрешения на перевозку товаров через линию разграничения, они вывозили продукцию на контролируемую украинской властью территорию для перепродажи", - сказано в сообщении.

На вагоны с металлоломом приблизительной стоимостью почти шесть миллионов гривен наложен арест.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (Финансирование терроризма).