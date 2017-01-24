Под Киевом в ДТП с участием военного погибли три человека Военнослужащий на "Волге" врезался в "Таврию".

Утром 24 января на трассе Киев - Одесса вблизи населенного пункта Ксаверовка Киевской области произошло ДТП с участием военнослужащего ВС Украины.

Военный ехал к месту прохождения службы на своем автомобиле ГАЗ-3110 "Волга", не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ "Таврия".

"В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля ЗАЗ "Таврия" погибли на месте. Военнослужащий в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение", - сообщается на сайте Минобороны.

Министерство назначило служебное расследование.