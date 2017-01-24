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Под Киевом в ДТП с участием военного погибли три человека

Военнослужащий на "Волге" врезался в "Таврию".

Под Киевом в ДТП с участием военного погибли три человека

Утром 24 января на трассе Киев - Одесса вблизи населенного пункта Ксаверовка Киевской области произошло ДТП с участием военнослужащего ВС Украины.

Военный ехал к месту прохождения службы на своем автомобиле ГАЗ-3110 "Волга", не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ "Таврия".

"В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля ЗАЗ "Таврия" погибли на месте. Военнослужащий в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение", - сообщается на сайте Минобороны.

Министерство назначило служебное расследование.

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Тэги: Минобороны, ДТП, Киевская область, военные

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