В Киевской области двое подростков задержали полицейского-педофила 26-летний правоохранитель создал страницу в соцсети от имени девушки.

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Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 26-летнему сотруднику полиции по факту развращения несовершеннолетних.

"Установлено, что правоохранитель, создав страницу в социальной сети от имени девушки, начал переписку с 15-ти летним парнем, отправляя ему сообщения непристойного содержания с предложением сексуального контакта. В дальнейшем правоохранитель договорился о встрече с несовершеннолетним для удовлетворения своей половой страсти неестественным путем. Несовершеннолетний парень пришел на встречу вместе со своим другом, ребята задержали правоохранителя и вызвали полицию", - сообщается на сайте прокуратуры.

Старшему сержанту полиции сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, год назад прокуратура заподозрила тренера детской футбольной команды в Киеве в развращении 11-летнего мальчика.