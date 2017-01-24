​МВД обнародовало признание киллера, убившего сотрудника СИЗО в Ровно "Я стоял на шестом этаже. Он вышел, увидев меня, дёрнулся в мою сторону. Я нажал и выстрелил".

Министерство внутренних дел обнародовало видео с признанием подозреваемого в убийстве сотрудника Ровенского СИЗО Ивана Мамчура.

"Был привезен пистолет из Москвы. Пистолет нужно было использовать именно с теми патронами, которые в нём были. Они разносортные. [Пистолет] без номера. Пневматика или травматика переделанная, но очень классно. Я стоял на шестом этаже. Он вышел, увидев меня, дёрнулся в мою сторону. Я нажал и выстрелил. Он сказал: «Это не я, я не виноват». И повалился с изменением геометрии падения. Приехал в Москву, доложил о выполнении задачи. Подтверждение было оттуда – «цветок сорван, роза сорвана». Подтверждение в СМИ и все такое", - рассказал он.

Убийца сообщил, что сотрудничал с ФСБ России.

Напомним, 16 сентября 2016 года в коридоре жилого дома в городе Ровно из огнестрельного оружия был убит Мамчур Иван Леонидович, который работал в местном следственном изоляторе майором внутренней службы.

Киллер был задержан 17 ноября 2016 года, когда он попытался перейти в Россию с территории Харьковской области.

23 января 2017 года депутат Верховной Рады, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что убийца Мамчура был нанят российским диверсионно-террористическим центром, в задачи которого входит организация преступлений на территории Украины.