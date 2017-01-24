Суд вернул Киеву двухэтажный дом на Андреевском спуске Здание стоимостью около 2,8 млн гривен было незаконно было отчуждено в пользу частной структуры.

Фото: Прокуратура Киева

Хозяйственный суд вернул территориальной общине Киева двухэтажный нежилой дом на Андреевском спуске.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Фейсбуке.

"Указанное здание общей площадью 245,2 кв. м и стоимостью около 2,8 млн гривен незаконно было отчуждено из коммунальной собственности в пользу частной структуры без соответствующего решения Киевсовета и уплаты любых средств на основании незаконного постановления хозсуда Харьковской области. Кроме того, с целью усложнения процесса возвращения имущества в коммунальную собственность спорные помещения неоднократно отчуждались, в том числе в пользу иностранных компаний", - говорится в сообщении.

Последним покупателем объекта недвижимости была компания с ограниченной ответственностью "Хеммерт Инвестментс ЕлЕлСи", зарегистрированная в Соединенных Штатах Америки.

"Реагируя на указанные нарушения, прокуратура столицы обратилась в суд с требованием вернуть имущество территориальной общине. По результатам длительного судебного разбирательства решением суда исковые требования были удовлетворены в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Напомним, в декабре прошлого года суд снова вернул Киеву 75 га земли на Жуковом острове.