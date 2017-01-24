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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Мужчина прыгнул с моста метро в Киеве и разбился насмерть

По предварительной версии, мужчина совершил суицид.

Виталий Мирошниченко

В Киеве 40-летний мужчина разбился насмерть, прыгнув с моста метро. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Фото: Виталий Мирошниченко

Очевидцы вызвали "скорую" и спасателей, но спасти его не удалось. Тело погибшего достали из воды примерно через триста метро от места происшествия. Правоохранители не обнаружили у погибшего документов, его личность устанавливается.

По словам очевидцев, мужчина сказал, что прыгнет и один из очевидцев снял прыжок на телефон.

Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Напомним, ранее в харьковском метро мужчина бросился под поезд. Спасти его не удалось.

Виталий Мирошниченко

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Тэги: Киев, самоубийство, мосты

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