Мужчина прыгнул с моста метро в Киеве и разбился насмерть По предварительной версии, мужчина совершил суицид. Виталий Мирошниченко

В Киеве 40-летний мужчина разбился насмерть, прыгнув с моста метро. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Фото: Виталий Мирошниченко

Очевидцы вызвали "скорую" и спасателей, но спасти его не удалось. Тело погибшего достали из воды примерно через триста метро от места происшествия. Правоохранители не обнаружили у погибшего документов, его личность устанавливается.

По словам очевидцев, мужчина сказал, что прыгнет и один из очевидцев снял прыжок на телефон.

Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Напомним, ранее в харьковском метро мужчина бросился под поезд. Спасти его не удалось.