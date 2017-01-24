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​Два грабителя в Желтых Водах отбились от частной охраны при помощи гранаты

Они пытались вскрыть банкомат газовым резаком.

​Два грабителя в Желтых Водах отбились от частной охраны при помощи гранаты
Фото: google.com.ua/maps

В понедельник ночью в городе Желтые Воды (Днепропетровская область) двое мужчин пробили стену в магазине и при помощи газового резака попытались вскрыть банкомат Райффайзен Банка Аваль, который находится в нем.

Об этом LB.ua сообщил источник в полиции.

Во время ограбления сработала сигнализация, и на место прибыла группа задержания частного охранного предприятия.

Грабители бросили в их сторону ручную осколочную гранату, несколько раз выстрелили из пистолета и сбежали. Охранники не пострадали.

Полиция расследует это происшествие по ст.187 Уголовного кодекса (разбой).

Напомним, в сентябре 2016 года в пгт. Новогуйвинское Житомирской области взорвали банкомат Райффайзен Банка Аваль, установленный в помещении поселкового совета.

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Тэги: кражи и ограбления, граната, Желтые Воды

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