В метро Харькова мужчина бросился под поезд Станция "Площадь Конституции" была закрыта более получаса.

Фото: facebook.com/slava.mavrichev

На станции метро "Площадь Конституции" в Харькове погиб мужчина, который бросился под поезд.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на полицию.

"Личность пострадавшего устанавливается. Причины происшествия выясняются",- сообщили в полиции.

Отмечается, что станция была закрыта более получаса.

Как рассказал директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, пострадавший был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Позже он скончался в больнице скорой и неотложной помощи.

Напомним, в конце ноября в Киеве на станции метро "Святошино" женщина бросилась под поезд.