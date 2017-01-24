​Житомирскую гимназию закрыли на карантин из-за вирусной инфекции Диагноз пищевое отравление не подтвердился.

Фото: zn.ua

В Житомире гимназию №23, где отравились 13 учеников разных классов, закрыли на карантин до пятницы.

Об этом сообщается на сайте горсовета.

По состоянию на 23 января на лечении в детской городской больнице находился один ребенок, в областной детской больнице - трое детей.

"Диагноз пищевое отравление не подтвердился, на данном этапе предварительный диагноз - вирусная инфекция. Среди пострадавших также есть те, которые не питались в школьной столовой", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепровском районе Киева ввели карантин из-за бешенства домашней кошки