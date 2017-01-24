Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
Эффект Трампа
Эффект Трампа
ГлавнаяОбществоЖизнь

​Житомирскую гимназию закрыли на карантин из-за вирусной инфекции

Диагноз пищевое отравление не подтвердился.

​Житомирскую гимназию закрыли на карантин из-за вирусной инфекции
Фото: zn.ua

В Житомире гимназию №23, где отравились 13 учеников разных классов, закрыли на карантин до пятницы.

Об этом сообщается на сайте горсовета.

По состоянию на 23 января на лечении в детской городской больнице находился один ребенок, в областной детской больнице - трое детей.

"Диагноз пищевое отравление не подтвердился, на данном этапе предварительный диагноз - вирусная инфекция. Среди пострадавших также есть те, которые не питались в школьной столовой", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепровском районе Киева ввели карантин из-за бешенства домашней кошки

Новости по теме:

Тэги: Житомир, карантин, дети, отравление

Читайте в разделе