Владельцы машин с иностранной регистрацией частично заблокировали въезд в Киев и подожгли шины
На Одесской и Бориспольской трассах в сторону столицы образовались пробки.
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией частично заблокировали Одесскую и Бориспольскую трассы в Киеве.
Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Люди заблокировали две полосы движения, подожгли шины. Здесь в основном автомобили с иностранной регистрацией: литовскими, польскими, словацкими номерами.
Ситуация спокойная, порядок обеспечивают несколько патрулей полиции, которые не препятствуют акции.
Движение по Бориспольской трассе есть, но по направлению к центру столицы уже образовалась пробка.
На Одесской трассе акция началась в 07:00. Пока все проходит спокойно, правоохранители не зарегистрировали никаких правонарушений.
"Митингующие частично блокируют движение на одесской трассе, заняли по меньшей мере две полосы движения, третья полоса свободна. Есть пробки, недовольные водители выходят к митингующим. Сюда также принесли несколько десятков шин. Митингующие собираются жечь их", - сообщается с места событий.
Напомним, таким образом активисты пытаются привлечь внимание к законопроекту №5567, который позволит не растаможивать ввозимые из-за границы машины. В декабре митингующие перекрывали улицу Грушевского возле Верховной Рады.