Владельцы машин с иностранной регистрацией частично заблокировали въезд в Киев и подожгли шины На Одесской и Бориспольской трассах в сторону столицы образовались пробки.

Фото: Авто Евро Сила

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией частично заблокировали Одесскую и Бориспольскую трассы в Киеве.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Люди заблокировали две полосы движения, подожгли шины. Здесь в основном автомобили с иностранной регистрацией: литовскими, польскими, словацкими номерами.

Ситуация спокойная, порядок обеспечивают несколько патрулей полиции, которые не препятствуют акции.

Движение по Бориспольской трассе есть, но по направлению к центру столицы уже образовалась пробка.

На Одесской трассе акция началась в 07:00. Пока все проходит спокойно, правоохранители не зарегистрировали никаких правонарушений.

Фото: Авто Евро Сила

"Митингующие частично блокируют движение на одесской трассе, заняли по меньшей мере две полосы движения, третья полоса свободна. Есть пробки, недовольные водители выходят к митингующим. Сюда также принесли несколько десятков шин. Митингующие собираются жечь их", - сообщается с места событий.

Напомним, таким образом активисты пытаются привлечь внимание к законопроекту №5567, который позволит не растаможивать ввозимые из-за границы машины. В декабре митингующие перекрывали улицу Грушевского возле Верховной Рады.