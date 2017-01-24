Во Львовской области задержали четверых подозреваемых в подготовке терактов на железной дороге Троих будут судить в ближайшее время.

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Во Львовской области задержали четверых подозреваемых в подготовке терактов с целью насильственного захвата государственной власти.

Об этом сообщила спикер прокуратуры области Марьяна Гайовская, передает "112 Украина".

По ее словам, изначально участников группировки было пятеро.

"Они планировали несколько взрывов на железнодорожных путях в пределах города Львова и Львовской области. Кроме этого планировали также захватить государственные учреждения в районах Львовской области, которые расположены в горной и лесистой местности. Для этого они планировали собрать хотя бы 100 человек, обеспечить их финансово, оружием. Они собирали информацию, где можно получить такую незаконное оружие. После этого планировали захватывать государственные учреждения", - заявила Гайовкася.

Четверо участников группировки задержаны. Троих будут судить в ближайшее время, по поводу одного уже есть обвинительное решение суда.

Напомним, ранее СБУ разоблачила попытку покушения на народного депутата Антона Геращенко.