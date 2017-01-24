За сутки в зоне АТО ранены двое бойцов Боевики 51 раз обстреляли позиции военных на Донбассе.

Фото: Макс Левін

За минувшие сутки боевики 51 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате двое бойцов АТО получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.На Мариупольском направлении из минометов калибра 120 и 82 миллиметра террористы неоднократно вели огонь по Красногоровке, Марьинке и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное и Лебединское. По Новотроицкому и Широкино также огонь вели снайперы.

На Луганском направлении из 122 миллиметровой артиллерии, минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупанты вели огонь по Троицкому. Также из минометов стреляли по Новозвановке и Попасной. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Крымскому, Троицком, Новозвановке, Новоалександровке, а также по Станице Луганской, где должно состояться разведения сил.

На Донецком направлении з 120 миллиметровых минометов боевики обстреляли Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия -Авдеевку, Зайцево и Опытное. По Пескам огонь вел снайпер, а по Луганскому стреляли из БМП.

Напомним, в понедельник, 23 января, в результате боевых действий на Донбассе был ранен один украинский военный.