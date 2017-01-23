В Славянске задержали личного охранника "народного мэра ДНР" Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Криминальная полиция Славянска Донецкой области в ходе оперативных разработок задержала личного охранника "народного мэра ДНР".

Об этом информирует отдел коммуникации Нацполиции области.

Согласно сообщению, 49-летний житель Славянска с 15 июня 2014 года по собственному желанию примкнул к боевикам, рассчитывая поправить свое финансовое положение. Мужчина был назначен личным охранником-водителем руководителя оккупационной "власти", который имел за плечами военное образование, полученное в РФ, и службу в органах госбезопасности. На этой должности водитель проработал до освобождения города от оккупантов, 5 июля 2014 года.

По словам задержанного, он и еще двое охранников постоянно сопровождали "начальника". Одним из этих двух был 30-летний житель Славянска, которого полицейские задержали в ноябре прошлого года. Отрабатывая его связи, оперативники установили, что, убегая из города после освобождения города Вооруженными Силами Украины, он оставил свой автомат Калашникова водителю. Так вышли на еще одно доверенное лицо "мэра".

Оружия по месту жительства водителя-охранника не оказалось, но

правоохранители обнаружили автомобиль беглого "мэра". Полицейские выяснили, что мужчина несколько раз ездил к своему бывшему "боссу" в оккупированный Донецк. В одну из поездок вернулся с автомобилем "Шкода", который принадлежал "народному мэру". По словам задержанного, транспорт он выкупил.

Сейчас мужчине объявлено о подозрении по ч.1 ст.256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, "мэра" Славянска Пономарева сепаратисты задержали летом 2016, подозревая его в краже гуманитарной помощи.