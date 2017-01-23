В Киеве мать отравила алкоголем 9-месячного ребенка Злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства.

Фото: npu.gov.ua

В Киеве полиция задержала женщину, которая алкоголем отравила своего 9-месячного ребенка, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сообщается, что следственно-оперативная группа, которая была вызвана врачами "скорой помощи", обнаружила в квартире 43-летней киевлянки мертвую девочку. По предварительной информации врачей, девочка могла умереть в результате синдрома внезапной детской смертности. Однако правоохранители начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мать объяснила, что ее 9-месячная девочка последние два дня плохо себя чувствовала, у нее была повышенная температура и расстройство пищеварения, но к врачам женщина не обращалась. Почему она так халатно относилась к здоровью малыша, объяснить не смогла.

"При выезде на место правоохранителей насторожили и условия проживания семьи: в квартире - беспорядок, мусор. По словам соседей, мать ребенка неоднократно видели навеселе. Кроме этого, у 43-летней женщины есть еще двое детей - 3-летний мальчик (сейчас находится в детской больнице) и 11-летняя девочка (отдана в детдом еще раньше)", - говорится в сообщении.

Экспертиза доказала, что смерть ребенка наступила от отравления этиловым спиртом. В результате проведенных следственных действий установлено, что младенца напоила спиртом родная мать.

В настоящее время женщина арестована, два месяца она проведет под стражей. Горе-матери грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.