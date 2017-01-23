Львов заявил об угрозе оползня на мусорной свалке в Грибовичах Предыдущий убил четырех человек.

ГСЧС Львовской области

Мэрия Львова заявила об угрозе оползня на мусорной свалке в Грибовичах.

"Тело полигона движется. Если не провести никаких мер и полигон будет двигаться дальше, произойдет выброс фильтрата наружу. Чтобы этого не допустить, эту часть полигона, которая сдвинулась и продолжает двигаться, над ней нужно сделать равномерный купол. Это даст возможность зафиксировать движущееся тело полигона", - цитирует пресс-служба горсовета директора департамента ЖКХ Сергея Бабака.

Кроме того, Львов собирается строить вторую защитную дамбу, чтобы не допустить утечки фильтратов в случае прорыва существующей. Стоимость работ на свалке оценивается в 50 млн гривен, и Львов надеется, что часть средств выделит Кабинет министров Украины из резервного фонда государственного бюджета.

Также необходимо разрешение расположенного рядом села Малехов.

"И еще раз подчеркиваю: надо немедленно приступать к выполнению этих работ. Если произойдет смещение и произойдет выброс фильтрата, - это будет чрезвычайная ситуация. Мы не имеем права ее допустить", - заявил Бабак.

Напомним, 30 мая 2016 года на городской свалке возле села Грибовичи под Львовом сошел оползень мусора объемом более 100 тыс. кубометров. В результате под завалом оказалось четыре человека. 31 мая были найдены тела трех спасателей, четвертый - сотрудник местного коммунального предприятия - числится пропавшим без вести.

После этой трагедии Львову запретили вывозить мусор на свалку в Грибовичах. Из-за сложившейся ситуации город оказался на грани экологической катастрофы, так как другие мусорные полигоны отказываются принимать отходы из Львова.