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Житель Кривого Рога получил по почте посылку с пистолетами и гранатами

Посылка пришла из расположенного неподалеку поселка Устиновка.

Сотрудники СБУ и полиции задержали в Кривом Роге местного жителя, который получил по почте посылку с пистолетами и гранатами.

Фото: ssu.gov.ua

Как сообщает пресс-служба СБУ, ему прислали пистолеты Макарова и ТТ, три гранаты РГД-5 и РГН, пять радиостанций с базовой станцией к ним. Посылка пришла не из зоны АТО, а из расположенного неподалеку от Кривого Рога поселка Устиновка в Кировоградской области.

По данному факту начато уголовное производство согласно ч.1 ст.263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием).

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, 16 января полиция задержала в Днепропетровской области военного с 17 гранатами.

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Тэги: оружие и вооружение, Кривой Рог

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