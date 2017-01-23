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СБУ разоблачила нелегальные грузоперевозки в Европу и Россию

Полицейские разоблачили несколько местных автоперевозчиков.

Служба безопасности Украины разоблачила нелегальные грузоперевозки в Европу и Россию из Закарпатской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Фейсбуке.

"Совместно с главным следственным управлением Нацполиции, разоблачили несколько местных автоперевозчиков, менеджмент которых через коммерческую структуру заказывал фальшивые штампы, печати, многократные разрешения на международные перевозки, таможенные бланки и документы госучреждений Украины и других стран", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, по поддельным документам автоперевозчики осуществляли рейсы в Европу и Россию. В ходе обысков в офисных помещениях автоперевозчиков и коммерческой структуры, сотрудники СБУ изъяли более 100 фальшивых штампов, печатей Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, Министерств транспорта Словацкой Республики и Российской Федерации.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 и ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса.

Напомним, ранее СБУ предотвратила покушение на Антона Геращенко

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