Нацсовет прогнозирует проблемы с продлением лицензии "Радио Вести" из-за непрозрачной структуры собственности "Дело не в тех журналистах, которые там вещают. Но, извините меня, Клименко выступает".

Юрий Артеменко

Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко прогнозирует, что решение о продлении лицензии Радио Вести будет "непростым", так как у совета есть сомнения по поводу его настоящих владельцев.

Об этом он заявил в интервью ЛІГА.net.

"Я прогнозирую, что решение о продлении лицензии "Вестям" будет непростым. Дело не в тех журналистах, которые там вещают. Я слушаю, мне нравится. Но, извините меня, Клименко (Александр Клименко - экс-министр доходов и сборов. - ред.) выступает, есть у нас информация о том, как топ-менеджеры ездят к нему на доклад. Радио Вести приводило к нам последнего "собственника" - Татьяну Александрову, которой якобы Игорь Гужва продал свою долю. Мы спросили, откуда у нее деньги. Ответ - у нее было две машины, которые она сдавала в аренду, потому она взяла кредит и купила "Вести". Но где она взяла кредит, как ей удалось получить заем в то время, когда кредитов никому не давали, и сколько стоит Радио Вести, она ответить не смогла", - сказал Артеменко.

"Медиарынок прекрасно знает Игоря Гужву - у него таких денег никогда не было, он всегда был наемным менеджером. На вопрос о том, почему именно она купила "Вести", Александрова ответила, что ей поступило такое предложение, и она его приняла. Ну вот я бы на месте Гужвы продавал раскрученный ресурс подороже, и не человеку с улицы, не имеющему ничего общего с медиа, а какому-нибудь Ахметову. А тут вдруг - арендодателю двух машин говорят: "Возьми, ты такой классный менеджер!", - добавил глава Нацсовета.

Кроме того, по его словам, новый учредитель не интересуется финансовой ситуации в компании.

"Мы спросили, какие расходы она несет на содержание редакции. Она сперва терялась, потом какую-то сумму назвала. Но это же бешеные деньги, и откуда они у нее - неясно. По подсчетам менеджмента "Вестей", которые они представили владелице, окупить себя ресурс сможет лет через пять. Но как она набирала этих менеджеров и откуда они, Александрова также объяснить не смогла. Бизнес-плана она не видела. У нас один из членов Нацсовета говорит: "Боже, как вашей компании повезло с учредителем! Первый случай, когда собственник полностью доверяет менеджменту и не спрашивает ни данных, ни цифр". Это смешно и страшно одновременно. Вот в Польше, например, проверяют источники доходов, не только справочки просят", -сказал Артеменко.

Напомним, 29 декабря 2016 года радио Вести" заявили об отказе Нацсовета продлевать им лицензию.

23 января 2017 года коллектив радио обратился к европейскому сообществу с открытым письмом о поддержке.