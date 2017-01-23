Местные жители сорвали брифинг Садового на свалке в Грибовичах Митингующие требовали не допустить завоза мусора.

Фото: portal.lviv.ua

Местные жители не дали провести мэру Львова Андрею Садовому выездной брифинг на мусорной свалке в селе Великие Грибовичи.

Об этом сообщает "Львовский портал".

"Сегодня по результатам заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС на Грибовицкой свалке должен был состояться выездной брифинг мэра Львова Андрея Садового. Правда, он так и не состоялся, ведь местные жители Малехова и Грибович с криками «позор» сорвали выступление", - пишет издание.

Садовый и директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Сергей Бабак пытались рассказать о стабилизационных работах, которые планируют проводить на свалке, но люди начали их перекрикивать.

По словам активистов, главным требованием митингующих было - не допустить завоза мусора в Грибовичи.

Напомним, проблемы с вывозом мусора у Львова продолжаются уже несколько месяцев. 29 мая 2016 года в селе Великие Грибовичи, где находится львовская свалка, начался пожар. Огонь вскоре потушили, но на следующий день произошел оползень, и под завалами оказались четыре человека - трое спасателей и работник коммунального предприятия. Тела трех человек нашли.

Сельсовет Великих Грибович после инцидента запретил Львову вывозить мусор на свалку. После этого город стал вывозить отходы на разные полигоны в области и других регионах.

Львов неоднократно обвинял центральную власть в игнорировании проблемы города. Партия мэра Львова "Самопомощь" не исключает, что это делается для того, чтобы навредить имиджу Садового и его рейтингам.