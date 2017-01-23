Завтра в Киеве до +1 градуса Днем ожидается небольшой мокрый снег.

Фото: Макс Требухов

24 января в Киеве будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем -1...+1 градус.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Волынской, Ривненской и Львовской областях днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-10 градусов, днем +2...-4 градуса.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -9...-14 градусов, днем -1...-6 градусов.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем местами небольшой мокрый снег, температура ночью -7...-9 градусов, днем -1...-3 градуса.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем местами небольшой мокрый снег, температура ночью -8...-10 градусов, днем -1...-3 градуса.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -7...-9 градусов, днем -2...-4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -1...+4 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, на юге -2...+3 градуса, днем 0...+7 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью -1...+1 градус, днем +5...+7 градусов.