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Мошенница выманила у предприятий 1,5 млн грн под видом помощи бойцам АТО

Деньги женщина потратила на игровых автоматах.

Мошенница выманила у предприятий 1,5 млн грн под видом помощи бойцам АТО
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией пресекли противоправную деятельность жительницы Черкасской области, которая собирала деньги с промышленных предприятий в различных регионах Украины якобы на помощь участникам антитеррористической операции.

"Сотрудники Харьковского управления спецслужбы задокументировали, что злоумышленница успела собрать почти полтора миллиона гривень. Все деньги она потратила в автоматах игровых салонов. Оперативники СБ Украины задержали мошенницу в городе Смела Черкасской области", - сообщается пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, женщина зарегистрировала на свое имя фиктивный благотворительный фонд. В течение 2016 года она звонила руководителям промышленных предприятий, представлялась чиновницей различных облгосадминистраций или помощником чиновников и просила перечислить определенную сумму денег на счет для оказания помощи детям, подразделениям антитеррористической операции, социально незащищенным слоям населения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 и 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица) Уголовного кодекса Украины.

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Тэги: мошенничество

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