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Одессист зарезал детей сожительницы и их знакомого

Мужчине не понравилось, что компания распивает спиртное.

В Одессе полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве троих человек. Жертвами 42-летнего злоумышленника стали сын и дочь сожительницы, а также их знакомый, сообщается на сайте полиции.

Около двух часов ночи в полицию позвонил житель одного из домов по улице Паустовского. Он сообщил, что в подъезде громко кричит окровавленный юноша, за которым гонится какой-то мужчина. Прибывшие правоохранители обнаружили на лестнице следы крови, а на четвертом этаже - тело парня с многочисленными колото-резаными ранами шеи.

Следы, обнаруженные в ходе осмотра места происшествия и прилегающей к нему территории, привели правоохранителей к соседнему дому. Там в полуподвальном помещении они нашли еще два трупа с признаками насильственной смерти.

Погибшими оказались 16-летний одессит, его 21-летняя сестра и их знакомый в возрасте около сорока лет. Все трое жили в том же полуподвальном помещении, где были найдены тела. Кроме них, по указанному адресу также проживала мать молодых людей и ее сожитель. На момент трагедии женщина находилась за пределами города.

Опросив жителей дома, полицейские установили, что мужчина, гнавшийся за парнем, - сожитель его матери. Вскоре по полученным приметам патрульные нашли подозреваемого на улице Махачкалинской. Его задержали.

Мужчина признался в содеянном. По словам правонарушителя, конфликт якобы возник из-за алкоголя. Придя домой, мужчина увидел, что потерпевшие распивают спиртное. Это его возмутило, начался скандал, в ходе которого он схватился за нож. Первым от рук злоумышленника погиб самый старший из пострадавших. Затем удар в шею получил сын сожительницы. Пока злоумышленник расправлялся с его сестрой, раненому юноше удалось выскочить на улицу и позвать на помощь. Однако до приезда полиции он не дожил.

Лишив жизни трех человек, подозреваемый переоделся и ушел из дома. По дороге он избавился от ножа и своей одежды со следами крови.

Начато уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Тэги: Одесса, убийство

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