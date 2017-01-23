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Суд арестовал экстрадированного из Германии сына мэра Лисичанска

Сергею Шилину не предоставили право выйти под залог.

Суд арестовал экстрадированного из Германии сына мэра Лисичанска
Сергей Шилин

Лисичанский горсуд арестовал Сергея Шилина - сына мэра Лисичанска, который подозревается в похищении человека и хулиганстве.

Об этом Українським Новинам сказал адвокат арестованного Александр Овчаренко.

"Суд избрал ему самую жесткую меру пресечения - содержание под стражей на два месяца. Еще и без права внесения залога, что является незаконным, так как ему инкриминируют нанесение телесных повреждений средней тяжести", - сказал он.

Защита намерена обжаловать арест Шилина.

Напомним, в августе 2016 года в Лисичанске около местного кафе-бара два пьяных гражданина, одним из которых был Сергей Шилин-младший, избили 33-летнего мужчину, поместили его в багажник автомобиля Mercedes-Benz S350 TDI и уехали с места происшествия.

Автомобиль задержали  патрульные полицейские на дороге в направлении Северодонецка. Лисичанским отделом полиции были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 296 (хулиганство).

Сергей Шилин-младший уклонялся от органов прокуратуры, в связи с чем был объявлен в розыск, к которому было привлечено подразделение Украинского бюро Интерпола.

Сотрудники Интерпола обнаружили Шилина в Германии и применили в отношении него экстрадиционный арест. Украине он был передан 18 января.

Старший сын мэра Лисичанска Шилина Андрей объявлен в розыск по подозрению в наркоторговле.

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Тэги: Лисичанск, мажоры

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