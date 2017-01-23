Суд арестовал экстрадированного из Германии сына мэра Лисичанска Сергею Шилину не предоставили право выйти под залог.

Сергей Шилин

Лисичанский горсуд арестовал Сергея Шилина - сына мэра Лисичанска, который подозревается в похищении человека и хулиганстве.

Об этом Українським Новинам сказал адвокат арестованного Александр Овчаренко.

"Суд избрал ему самую жесткую меру пресечения - содержание под стражей на два месяца. Еще и без права внесения залога, что является незаконным, так как ему инкриминируют нанесение телесных повреждений средней тяжести", - сказал он.

Защита намерена обжаловать арест Шилина.

Напомним, в августе 2016 года в Лисичанске около местного кафе-бара два пьяных гражданина, одним из которых был Сергей Шилин-младший, избили 33-летнего мужчину, поместили его в багажник автомобиля Mercedes-Benz S350 TDI и уехали с места происшествия.

Автомобиль задержали патрульные полицейские на дороге в направлении Северодонецка. Лисичанским отделом полиции были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 296 (хулиганство).

Сергей Шилин-младший уклонялся от органов прокуратуры, в связи с чем был объявлен в розыск, к которому было привлечено подразделение Украинского бюро Интерпола.

Сотрудники Интерпола обнаружили Шилина в Германии и применили в отношении него экстрадиционный арест. Украине он был передан 18 января.

Старший сын мэра Лисичанска Шилина Андрей объявлен в розыск по подозрению в наркоторговле.